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    • Yaşam
    • 22.04.2020 Gazete
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    İftar çadırı kurulmayacak

    'nca 81 ilin valiliğine, alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Buna göre, iftar ve sahur gibi kalabalıkları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

    İftar çadırı kurulmayacak
    İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Buna göre, iftar ve sahur gibi kalabalıkları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.


    Kuyruk olmaması için fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak. Davulcuların ev ev dolaşarak bahşiş toplamasına izin verilmeyecek.

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