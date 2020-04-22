İftar çadırı kurulmayacak

Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, Ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi. Buna göre, iftar ve sahur gibi kalabalıkları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.



Kuyruk olmaması için fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak. Davulcuların ev ev dolaşarak bahşiş toplamasına izin verilmeyecek.