"10 GÜNDE İYİLEŞTİLER"

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ise salgına karşı her türlü önlemi aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aynı aileden 10 kişiyi taburcu ettik. Bu aile yaklaşık 16 kişi ve aynı evde yaşıyor. Bunların 14'ünde Kovid-19 vardı, 12'si bizde tedavi gördü. 10 günlük tedavi süreçlerini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun verdiği karar ve kılavuz kapsamında tamamladık."