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    • 20.04.2020 21:17
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    • 20.04.2020 21:17
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    'de iki mahalle ya alındı

    Son dakika haberine göre 'nın ilçesine bağlı beldesindeki Yenikent ve Mahallleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ya alındı.

    Kütahya'da iki mahalle daha karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre 'nın ilçesine bağlı beldesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ya alındı.

    YENİKENT VE GÖLCÜK MAHALLELERİ KARANTİNAYA ALINDI
    Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenikent ve Mahalllerinde 6 pozitif, 4 klinik bulguları Kovid ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaş bulunduğu belirtilerek, bu nedenle iki mahallenin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

    Öte yandan, Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü ile Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyündeki karantina uygulamasının da sürdüğü ifade edildi.

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