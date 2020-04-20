Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.04.2020 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2020 13:43
    ABONE OL

    İki kez hastaneden kaçtı, pişman olup geri döndü

    Çorlu'da testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altına alınmamak için 2 kez kaçan M.K., pişmanlık yaşayarak hastaneye döndü. Tedavi altına alınmak istediğini söyleyen hasta, Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    İki kez hastaneden kaçtı, pişman olup geri döndü

    Çorlu'da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Yapılan (corona virüs) testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

    Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.'yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

    YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ
    M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

    Haberler Yaşam İki kez hastaneden kaçtı, pişman olup geri döndü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri