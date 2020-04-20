2020 ilk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkacağız? 2020 Ramazan ilk sahur günü…

Sahura ne zaman kalkacağız? 2020 ilk sahur ne zaman? 2020 yılı Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kaldı. Ramazan ayı tüm faziletiyle idrak edilmeye başlanacak. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak? Sahura ne zaman kalkacağız? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye yayınlandı. İmsakiye üzerinden ilinizi seçerek 30 gün boyunca iftar ve imsak vakitlerini görebilirsiniz. İşte, ilk sahur günü hakkında merak edilenler…
2020 İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahur gecesi 23 Nisan'ı 24 Nisan sabahına bağlayan gece yapılacak. 24 Nisan tarihinde de ilk oruç tutulacak.
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayı içerisinde olacak. 23 Mayıs tarihinde arefe idrak edilecek. 24 MayıS – 26 Mayıs tarihleri arasında da Ramazan Bayramı kutlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
TERAVİH EVDE KILINACAK
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, teravih namazlarının evde kılınabileceğini söyledi. Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler kapalı olacak.
DİYANETTEN İFTAR AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; bu yıl toplu halde iftar yapılmaması tavsiye edildi. Komşularla, akrabalarla ve dostlarla yapılan iftarların virüs tehlikesi nedeniyle yapılmaması gerekiyor. İşte, Diyanet'in iftar açıklaması:
"Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir."
"Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır."
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.
Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.
RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?
Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:
- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)
- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.
-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.