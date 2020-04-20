2020 fitre ne kadar? SMS ile fitre bağışı nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, faturalı faturasız hatlardan SMS ile fitre bağışı yapılabileceğini açıkladı. Peki telefondan fitre bağışı nasıl yapılır? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fitre miktarı ve bağışı arama motorlarında sorgulanıyor. Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. İşte, 2020 fitre miktarı ve telefondan fitre bağışı hakkında merak edilenler…

DİYANET'TEN AÇIKLAMA!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabileceğini duyurdu. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL olacak.