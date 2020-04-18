Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fransız bilim insanlarından dikkat çeken açıklama: Coronavirüs 92 derecede 15 dakika yaşıyor

    Tüm dünyada Coronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. 'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi 'nde , Biyoteknoloji, Genetik ve üzerine araştırmalar yapan ve ekibi, virüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

    Covid-92!
    TÜM dünyada Coronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. 'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi 'nde , Biyoteknoloji, Genetik ve üzerine araştırmalar yapan ve ekibi, virüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi. Covid-19'un, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılığında net bir düşüş görüldüğü ancak, yine de hayatta kaldığı tespit edildi. Ayrıca virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etkisini tamamen kaybettiği belirtildi.
    Haberler Yaşam Fransız bilim insanlarından dikkat çeken açıklama: Coronavirüs 92 derecede 15 dakika yaşıyor
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri