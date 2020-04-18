Fransız bilim insanlarından dikkat çeken açıklama: Coronavirüs 92 derecede 15 dakika yaşıyor

TÜM dünyada Coronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Fransa'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi, virüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi. Covid-19'un, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılığında net bir düşüş görüldüğü ancak, yine de hayatta kaldığı tespit edildi. Ayrıca virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etkisini tamamen kaybettiği belirtildi.