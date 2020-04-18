23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri! TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri TRT şenliklerine video göndermek isteyenlerin merak konusu oldu. TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamaları yapılmayacak. Çocuklar bayramı evde kutlayacak. TRT'den de çocuklara yeni bir sürpriz hazırlandı. 23 Nisan şiirleri ve şarkıları okuyarak TRT'ye gönderebilir ve kendinizi o gün televizyonda izleyebilirsiniz. Peki, TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte, TRT için okunacak en güzel 23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri!

TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME

TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı"

- Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.