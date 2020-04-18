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    • 18.04.2020 12:40
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    şarkıları sözleri! video gönderme nasıl yapılır?

    video gönderme nasıl yapılır? şarkıları sözleri TRT 23 Nisan şenliklerine video göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kutlanacak. TRT’den de çocuklara sürpriz yapılacak. Okuduğunuz şiirlerin veya şarkıların videosunu TRT’ye gönderebilir, 23 Nisan günü kendinizi televizyon ekranında görebilirsiniz. Peki, nasıl yapılır? İşte, video çekmek için en güzel 23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri!

    23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri! TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

    23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri TRT şenliklerine video göndermek isteyenlerin merak konusu oldu. TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamaları yapılmayacak. Çocuklar bayramı evde kutlayacak. TRT'den de çocuklara yeni bir sürpriz hazırlandı. 23 Nisan şiirleri ve şarkıları okuyarak TRT'ye gönderebilir ve kendinizi o gün televizyonda izleyebilirsiniz. Peki, TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte, TRT için okunacak en güzel 23 Nisan şiirleri şarkıları sözleri!

    TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME

    TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

    "Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı"

    - Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.

    - Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.

    - Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.

    23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, bu yıl 42'ncisi düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek.

    TRT VİDEO GÖNDERME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    23 NİSAN

    23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.
    Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.
    Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.
    Bu millete yakışan en iyi demokrasi.

    23 NİSAN

    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan
    Bugün senin bayramın,

    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.

    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.

    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

    23 NİSAN GÜNÜ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilân
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

    23 NİSAN KOKUSU

    Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
    Geliyor her yandan Nisan kokusu.
    Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
    Sarmış gönülleri vatan duygusu.

    Gelincikler gibi al al bayraklar,
    Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
    Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
    Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

    Şu mini miniler tombul yanaklı,
    Yerlerinde bile duramıyorlar.
    Hepsinin elleri çifte bayraklı,
    Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

    Yeniden oluyor her şey, yeniden,
    Yanıyor Atatürk içimizde bak!
    Atatürk, bu kara günü ak eden,
    Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

    Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
    Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
    Havanın bile bir coşkun hâli var,
    Her yönden geliyor nisan kokusu.

    Hasan Lâtif SARIYÜCE

    ÇOCUK BAYRAMI

    Arkadaşlar, sevinelim,

    Hep gülelim, eğlenelim;

    Sıkılmasın hiç canımız;

    Çünkü bugün bayramımız...

    Oyun, alay, dernek düğün,

    Hepsi bizim işte bugün...

    Çocuklara hor bakmayın;

    İncitmeyin, esirgeyin...

    Ana yurdun oğlu, kızı,

    Umut veren şen yıldızı.

    Yarınları parlatacak;

    Şenlenecek her bir ocak...

    Korunacak cumhuriyet,

    Yükselecek bu memleket...

    Ekrem ŞENOZAN

    BİZİM BAYRAMIMIZ

    Bu gelen bizim bayram

    Yükseldi bak ünümüz.

    23 Nisan bizim

    En şerefli günümüz!

    Al bayrağı açalım,

    Gel gidelim törene.

    Bin teşekkür, bizlere

    Bugünleri verene...

    Bizim için harcanan

    Boşa gitmez bu emek,

    Çünkü her Türk çocuğu

    23 Nisan demek...

    İsmail Hakkı SUNAT

    23 NİSAN SÖYLEDİ

    Bu yurdun, bu devletin,
    Yüce Cumhuriyetin
    Sahibiyiz çocuklar.
    Bunları koruyacak,

    Bu ülkeye uyacak
    Yine biziz çocuklar!
    Yirmi Üç Nisanların
    Zevki çok, fakat yarın

    Güç işimiz çocuklar!
    Bu göklerin, bu yerin,
    Kutlu emanetlerin
    Bekçisiyiz çocuklar!

    Atalardan şan alan,
    Böyle temiz kan alan
    Yalnız biziz çocuklar!
    Türk'üz, ne mutlu bize!

    Bu bayram kutlu bize!
    Eğleniriz çocuklar!

    RAKIM ÇALAPALA
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