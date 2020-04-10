Ücretsiz maske kaç günde gelir? PTT ücretsiz maske ne zaman gelir?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Vatandaşlar bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleri için ücretsiz maske talebinde bulunabilir.

Online başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.

MASKE SATIŞI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.

ECZANELERDEN MASKELER NASIL ALINACAK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.