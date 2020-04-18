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    • Yaşam
    • 18.04.2020 16:36
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    • 18.04.2020 16:36
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    İstanbul evlere kapandı, Uludağ'ın zirvesi göründü!

    Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul başta olmak üzere alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar evlerine kapandı. Trafik yoğunluğunun en az seviyeye inmesi ile hava kirliliği de azaldı. Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf ise oldukça ilgi çekti. Karede İstanbul’dan Uludağ’ın deyim yerindeyse cam gibi görüntüsü kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

    İstanbul'dan görüldü! İnanılmaz...

    Hürriyet haberine göre; Corona virüs salgınını önlemek için 'Evde kal' çağrılarıyla özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar boşaldı. İstanbul'da da yerdeki ve havadaki trafiğin azalması, hem korbondioksit salınımını durdurdu hem de azotdioksit emisyonları düştü.

    100 KİLOMETRE MESAFEDE

    Bu sayede İstanbul'un havası temizlendi. Berrak gökyüzü ve derin görüş açısı sayesinde İstanbul Bayrampaşa'dan Bursa Uludağ'ın karlı zirvesi görünür oldu. Bayrampaşa'daki yüksek binalardan bakanlar, kuş uçuşu yaklaşık 100 km mesafedeki Bursa Uludağ'ın zirvesini çıplak gözle görebildi. Uludağ'ın karlı zirvesi çekilen fotoğraflara da net olarak yansıdı.

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