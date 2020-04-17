SosyalBen Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonda olduğumuz bu dönemde Türkiye'de ilk kez gerçekleşen e-Gönüllülük hareketi ile evde kalmak zorunda olan çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için minika'nın katkılarıyla Dijital Saha Çalışması gerçekleştiriyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Türkiye'nin her yerinden çektikleri videolarıyla çocuklara destek veren SosyalBen Vakfı e-Gönüllüleri, farklı konu başlıklarında hazırladıkları videolarıyla çocuklara eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatacak. 20-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu çalışmayla amaç, evde kalan çocukların yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerini sağlamak ve bu süreçte nitelikli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak. minika YouTube hesabından yayınlanacak videolar çocukları hem eğlendirecek, hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine pozitif değer katacak. #evdeneve23nisan hashtagiyle yayınlanacak Atölye ve Spor videoları yaş ve bulunduğu yer fark etmeksizin, internet erişimi sağlayan herkesin katılabileceği dijital bir saha etkinliği olacak.

SosyalBen Vakfı ve minika işbirliğiyle hazırlanan proje; iyiliğin ve gönüllülüğün e-hali olarak tanımlanan e-Gönüllülük hareketi ile dijital çağın en büyük faydalarından birini sağlayıp, bilgiye ulaşmaktaki tüm sınırları kaldıracak.

Proje Adresi - https://www.youtube.com/minika