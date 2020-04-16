Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısı ve Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli 17 Nisan il il hava durumu raporu.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 10°C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 2°C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 26°C
Az bulutlu
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 19°C
Az bulutlu
SİVAS 0°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
VAN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu