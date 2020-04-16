Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.04.2020 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 06:49
    ABONE OL

    | Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde 'nun batısı ve Artvin kıyıları ile Erzurum, , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısı ve Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli 17 Nisan il il hava durumu raporu.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 5°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE 3°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 6°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 5°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 10°C, 26°C
    Az bulutlu

    İZMİR 9°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 2°C, 21°C
    Az bulutlu

    MUĞLA 8°C, 22°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 13°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 13°C, 26°C
    Az bulutlu

    HATAY 12°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 5°C, 22°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 3°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 6°C, 19°C
    Az bulutlu

    SİVAS 0°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 2°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 4°C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU -1°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 4°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ARTVİN 5°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

    SAMSUN 5°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT 4°C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 8°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 1°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KARS -2°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    MALATYA 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    VAN 3°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP 10°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN 12°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 17 Nisan 2020
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri