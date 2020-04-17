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    • Yaşam
    • 17.04.2020 11:55
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    • 17.04.2020 11:55
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    'da şaşkına çeviren olay! Boş arazide bakın ne yaptılar...

    salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında berber ve kuaförler kapatılırken, vatandaşlar farklı yerlerde tıraş olmayı sürdürüyor. Bunların son örneği ise 'de yaşandı. Boş bir arsada yasak olmasına rağmen tıraş yapıldı.

    Şaşkına çeviren olay! Boş arazide...

    'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı. Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

    İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.



    Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.
    Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

    Haberler Yaşam İstanbul'da şaşkına çeviren olay! Boş arazide bakın ne yaptılar...
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