DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Bir kasenin içine granül kahve, şeker ve sıcak suyu koyulur. Tel çırpıcı ya da mikser yardımıyla iyice çırpılır. Karışım başta koyu renkte olacaktır.

Yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra kahve kremasının rengi açılmaya başlayacaktır. Bu noktada çırpma işlemi asla bırakılmamalıdır ve karıştırmaya devam edilir. 15 dakika sonunda katı kıvama gelince çırpma işlemi sonlandırılır. Servis etmek için bir bardağa süt ve buz eklenir. En son üzerine hazırlanan kahveli krema eklenir ve istenilen şekilde süslenerek servis edilir.