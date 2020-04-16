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    • Yaşam
    • 16.04.2020 11:13
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    • 16.04.2020 11:13
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    'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

    Otoyolunun Seyrantepe mevkisinde sabah saatlerinde yaşanan kaza sonucu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

    TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

    Seyrantepe Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
    Kaza, Seyrantepe TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 2 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi, uzun araç kuyrukları oluştu.

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