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    • 16.04.2020 17:12
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    • 16.04.2020 17:39
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    : Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

    haberine göre Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı tespit edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu. İtfaiye ekipleri, metrobüs sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

    METROBÜSLER KAPILARINI AÇTI, İNEN YOLCULAR KALABALIĞA NEDEN OLDU
    Seferlerin durması nedeniyle kuyruk oluşturan metrobüsler kapılarını açtı. Yolcular araçlardan inerek metrobüs yolundan istasyona doğru ilerlemeye çalıştılar. Kalabalık nedeniyle polisler ve güvenlik güçleri sosyal mesafenin korunması için müdahale etti.

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