İlk iftar ve ilk sahur ne zaman yapılacak? Diyanet 2020 İl il Ramazan imsakiyesi! İstanbul –Ankara – İzmir imsakiye sorgulama!

İlk iftar ilk sahur ne zaman? 2020 Ramazan ayına sayılı günler kala Diyanet 2020 il il Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Diyanet Ramazan imsakiyesi ile vatandaşlar illerinde iftar ve imsak vakitlerini öğrenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye sorgulama işlemi şimdiden başladı. Peki, ilk iftar ilk sahur ne zaman yapılacak? İşte, Diyanet tarafından açıklanan il il 2020 Ramazan imsakiyesi!

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KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

* Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla'nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.

* Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.