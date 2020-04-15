İstanbul'dan Van'a giden otobüste Kovid-19 taşıyan 4 yolcu hastaneye sevk edildi
İstanbul'dan Van'a gitmek üzere yola çıkan ve 4 Coronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, polis ekipleri tarafından Erzincan'da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 Coronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
İstanbul'danVan'a gitmek üzere yola çıkan ve 4 Coronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, polis ekipleri tarafından Erzincan'da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 Coronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı.