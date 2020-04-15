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    • Yaşam
    • 15.04.2020 Gazete
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    'dan 'a giden otobüste Kovid-19 taşıyan 4 yolcu hastaneye sevk edildi

    'dan 'a gitmek üzere yola çıkan ve 4 Coronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, polis ekipleri tarafından 'da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 Coronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    Corona seyahat
    İstanbul'dan 'a gitmek üzere yola çıkan ve 4 Coronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, polis ekipleri tarafından 'da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 Coronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'dan Van'a giden otobüste Kovid-19 taşıyan 4 yolcu hastaneye sevk edildi
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