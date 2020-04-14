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    • 14.04.2020 23:44
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    • 14.04.2020 23:44
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    ’da : 7 ev küle döndü

    'nın ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıktı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başltıldı.

    Ankara'da yangın! 7 ev küle döndü

    'nın ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde çıktı.

    Yangın, saat 12.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde Hasan Akbaş'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

    7 EV KÜL OLDU
    Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 6 eve daha sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

    Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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