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    • 13.04.2020 07:42
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    • 13.04.2020 07:50
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    | Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor! | 2020

    2020 Pazartesi günü için tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Sıcaklıklar artıyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 20°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 16°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 19°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C

    Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 23°C

    Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C

    Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

    HATAY °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 20°C

    Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 19°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 19°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    SİVAS °C, 16°C

    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 19°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 19°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 15°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 11°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 10°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 20°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 20°C

    Az bulutlu

    SİİRT °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 23°C

    Az bulutlu

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor! | 13 Nisan 2020
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