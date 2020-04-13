Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
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