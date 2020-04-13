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    • Yaşam
    • 13.04.2020 15:34
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    • 13.04.2020 15:37
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    "Kavga var" ihbarıyla gittikleri olay yerine gelince şoka girdiler! Polislere büyük sürpriz

    'de bir grup mahalleli "kavga var" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaparak pasta ikram edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle emniyet güçlerine moral vermek istediklerini belirten mahallelinin kutlaması sonrası şaşıran ekipler ise vatandaşlara teşekkür etti.

    Kavga var ihbarıyla gittikleri olay yerinde şoka girdiler

    'de kavga çıktı ihbarıyla polisi arayan mahalleliler, gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak pasta ikram etti, hatıra fotoğrafı çektirdi

    Alibekirli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte vatandaşların isteklerini evlerine kadar gelerek karşılayan polislere teşekkür etmek için mahallede kavga çıktığını ihbar ederek, ekip istedi.

    Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerini alkışlarla karşılayan vatandaşlar, polislere pasta ve içecek ikram etti, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi,

    Sürpriz kutlamayı organize eden Sümeyye Çatalbaş, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Ülkemiz koronavirüs gibi ciddi bir sorunla uğraşıyor. Sağlık çalışanlarımız gibi emniyet güçlerimiz de bu süreçte bizlerin her türlü yardımımıza koşuyor. Geçen hafta da Polis Haftası idi. Bu sebeple bir nebze de olsa onlara moral vermek ve destek olmak istedik. Onlara güzel bir sürpriz hazırladık." diye konuştu.

    Yapılan kutlama karşısında şaşıran ekipler ise vatandaşlara teşekkür etti.

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