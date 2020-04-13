İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA'YA DİKKAT!

İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'da Perşembe'den itibaren ve hafta sonunda yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor.



İstanbul'da rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.