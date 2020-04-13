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    • 13.04.2020 14:28
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    • 13.04.2020 14:41
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    | Meteorolojiden 3 ile kritik uyarı! , ve 'e kuvvetli yağış geliyor | 13 Nisan 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından hava durumu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşeceğini uyarısında bulunulurken , ve 'da beklenen kuvvetli yağış için tarih verildi. İşte hava durumu ile ilgili yapılan son açıklama…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı meteorolojik değerlendirmelere göre yaptığı açıklama şu şekilde;

    'Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre yurdumuzun yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemleri nedeni ile serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

    Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

    Beklenen bu sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlara neden olacak bu sistemin Cuma günü yurdumuzun terk etmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Perşembe günü kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak Cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükselmesi bekleniyor

    Rüzgarın Marmara bölgesinde yarın (14 Nisan Salı) güneybatı yönlerden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilmektedir.

    ANKARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
    Ankara'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü akşam ile Perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak yağış geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı tahmin edilmektedir.

    İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA'YA DİKKAT!
    İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul'da Perşembe'den itibaren ve hafta sonunda yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor.

    İstanbul'da rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir.

    İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
    İzmir'de bugün ve yarın yağış beklenmiyor, Çarşamba günü ve Perşembe gününün ilk saatlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Perşembe günü biraz azalacağı ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.'

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