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    • 12.04.2020 16:48
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    • 12.04.2020 16:48
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    Eskişehir'de koronavirüs paniği! Testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı

    Son dakika haberine göre Eskişehir'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir hastan, hastaneden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs, tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı.

    O ilimizde panik! Testi pozitif çıktı hastaneden kaçtı

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptırdığı korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneden aracıyla kaçan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona virüs testi yaptıran İ.Ü., test sonucunun pozitif olduğunu öğrendikten sonra hastane otoparkında bulunan Afyonkarahisar plakalı aracıyla hastaneden kaçtı. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçış ihtimali mevcut olan güzergahları tutarak araç ve sürücüsünü aramaya başladı. Korona pozitif olduğu öğrenilen İ.Ü., aracıyla birlikte yakalanarak tekrar ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Şahsın sokağa çıkma yasağı duyurulmadan önce tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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