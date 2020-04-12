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    • Yaşam
    • 12.04.2020 14:38
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    • 12.04.2020 14:40
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    ini 4 ay önceden bilen Prof. Dr. bu sefer de orayı işaret etti!

    Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde ve yerin 3,3 km derinliğinde bir meydana geldi. Depremin hemen ardından ’yi derinden sarsan depremini 4 ay önceden bilen Prof. Dr. , Twitter hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar…

    Elazığ depremini önceden bilmişti! Bu sefer de orayı işaret etti!

    Son dakika haberi I Prof. Dr. , Bingöl'de meydana gelen sonrası yaptığı açıklamada, "Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF'ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici" dedi.

    BİR BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
    Twitter'dan hesabından açıklama yapan Prof. Görür bir bölgemizi işaret ederek şu açıklamalarda bulundu;

    "Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BŞF) ile Hasan Timur Fayının (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum"

    ELAZIĞ DEPREMİNİ 4 AY ÖNCEDEN BİLMİŞTİ
    6 Ekim 2019'da 'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar, depremi sonrası sosyal medyaya damga vurdu. 'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depremi nokta atışıyla işaret etmişti.

    Naci Görür, " fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası." demişti.

    İRAN'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    KARADENİZ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin, 'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    BİNGÖL'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
    Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelerde depreme bağlı herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir. Allah milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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