Son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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