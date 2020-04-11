Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.04.2020 06:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 06:49
    ABONE OL

    | Meteorolojiden 7 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde bugün havanın ’nun güneydoğusu, kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağışın etkili olacağı tahin ediliyor. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
    MARMARA
    Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 23°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 21°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 22°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 23°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 22°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 19°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA °C, 16°C
    Az bulutlu

    SİVAS °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 20°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 16°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 12°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, 9°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 17°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 7 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 12 Nisan 2020
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri