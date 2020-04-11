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    • 11.04.2020 21:29
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    • 11.04.2020 21:29
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    ta Çakırlı, Erence ve Akşar köyleri altına alındı

    'ta, tedbirleri kapsamında ilçesine bağlı Çakırlı, Erence ve Akşar köyleri altına alındı. Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli ile Suşehri ilçesine bağlı Boyalıca ve Gökçetaş köylerindeki karantina uygulaması ise kaldırıldı.

    3 köy daha karantinaya alındı

    'ta, tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 apartman ya alındı. 3 köydeki karantina ise kaldırıldı.

    SUŞEHRİ İLÇESİNE BAĞLI 3 KÖY KARANTİNAYA ALINDI
    Sivas Valiliği Pandemi Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda ilçesine bağlı Çakırlı, Erence ve Akşar köyleri karantina altına alındı.

    İlçeye bağlı Tepeardı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın da karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu arada Koyulhisar ilçesine bağlı Boyali köyü ile Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinde bugün bitmesi beklenen karantina süreleri ise tedbiren 18 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

    ÖNCEDEN ALINAN KARANTİNA KARARI KALDIRILDI
    29 Mart'ta karantinaya alınan Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli ile Suşehri ilçesine bağlı Boyalıca ve Gökçetaş köylerindeki karantina uygulaması ise kaldırıldı.

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