Sayısal Loto oyununun çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti. 14 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te duyuruldu. Çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi
11 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 - 22 - 25 - 28 - 32 - 48
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
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