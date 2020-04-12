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    • 12.04.2020 09:07
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    • 12.04.2020 09:09
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    'da yasağını delenlere ceza yağdı

    'da salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayarak bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye üçer bin lira para cezası kesildi.

    Koronavirüs yasağını delenlere ceza yağdı

    'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye üçer bin lira para cezası verildi.

    Yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu.

    Evdeki 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

    Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer bin lira para cezası uygulandı.

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