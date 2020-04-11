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    • 11.04.2020 13:26
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    • 11.04.2020 14:02
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    'da na rağmen caddede pazarlığı!

    'da na rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle pazarlığı yaptı. Yasakları hiçe sayan kadın, fuhuş pazarlığının ardından araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

    Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

    İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 30'u büyükşehir 31 kentte 48 saat süreyle ilan edildi. Yasak kapsamında olan şehirlerden 'da saat 00.00'dan sonra dışarıda bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

    Saat 01.00 sıralarında ise Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

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