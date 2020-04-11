WhatsApp’a yasak mı geliyor? WhatsApp grupları kapatılacak mı?

WhatsApp grupları kapatılacak mı? WhatsApp'a yasak mı geliyor? WhatsApp gruplarındaki yalan haberlerin tehlikeli bir boyuta gelebileceği ve yasa ile kapatılabileceği iddia edildi. WhatsApp ile ilgii yasa da araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından WhatsApp grupları kapatılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…
WhatsApp grupları üzerinden yayılan ses kaydında şu ifadeler kullanılıyor:
Arkadaşlar biraz evvel bir avukat arkadaşım aradı. Meclis'te şu anda görüşülmekte olan yasa çıkmak üzereymiş. WhatsApp gruplarıyla ilgili çok ciddi yaptırımlar, cezalar gelecekmiş. Bana önerdiği şey; dahil olduğum grupların yöneticilerine söyle, grupları kapatsınlar aynı adla tekrar açsınlar ve tekrar davet etsinler. Yani yasa çıktığı günden sonrasına işlediği için, daha öncekiler de silinmiş oluyor. Bunu lütfen acilin yapın dedi, çok ciddi dedi. Ben şu an yoldayım. Bana kalırsa yönetici arkadaşlardan biri grubu kapatsın, aynı isimle grup kurup tekrar davet edip hepimizi içine atıversin.
WHATSAPP GRUPLARI KAPATILACAK MI?
Ancak söz konusu iddianın yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de pazartesiye kadar görüşeceğimiz yasa tasarısı içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi görüşülen yasa İnfaz Yasasıdır. İtibar edilmemeli!" ifadelerini kullandı.
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