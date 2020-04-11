WhatsApp’a yasak mı geliyor? WhatsApp grupları kapatılacak mı?

WhatsApp grupları üzerinden yayılan ses kaydında şu ifadeler kullanılıyor:

Arkadaşlar biraz evvel bir avukat arkadaşım aradı. Meclis'te şu anda görüşülmekte olan yasa çıkmak üzereymiş. WhatsApp gruplarıyla ilgili çok ciddi yaptırımlar, cezalar gelecekmiş. Bana önerdiği şey; dahil olduğum grupların yöneticilerine söyle, grupları kapatsınlar aynı adla tekrar açsınlar ve tekrar davet etsinler. Yani yasa çıktığı günden sonrasına işlediği için, daha öncekiler de silinmiş oluyor. Bunu lütfen acilin yapın dedi, çok ciddi dedi. Ben şu an yoldayım. Bana kalırsa yönetici arkadaşlardan biri grubu kapatsın, aynı isimle grup kurup tekrar davet edip hepimizi içine atıversin.