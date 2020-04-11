İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi! 12 Nisan nöbetçi eczaneler! Eczaneye kimler gidebilir?

Eczaneye kimler gidebilir? 12 Nisan nöbetçi eczaneler listesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından eczaneye kimler gidebilir sorusu gündem oldu. Konuyla ilgili en net açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti.
ECZANEYE KİMLER GİDEBİLİR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, vatandaşların panik olmaması gerektiğini sadece 2 günlük bir yasaktan ibaret olduğunu ve temel ihtiyaçların giderilmesinde bir kısıtlamaya gidilmediğini açıkladı.
Vatandaşların rahatlıkla eczaneye, sağlık kuruluşlarına gidebileceklerini sözlerine ekleyen Soylu, ayrıca kuryelerinde çalışacağını sözlerine ekledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tüm sağlık ürünler ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları eczanelerin açık olması kararı verildiği açıklandı.
NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?
Nöbetçi Eczaneler listesine ulaşmak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Eczacılar Odası web sitesine giriş yaparak nöbetçi eczaneleri sorgulayabilirler.
İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar
- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri,
- Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri,
- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
- Her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler
- PTT, kargolar vb. dağıtım şirketleri,
- Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.
İstisna kapsamında olan vatandaşlar
- Açık olan işletmelerin yönetici, görevli veya çalışanları,
- TBMM çalışanları,
- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
- Acil çağrı merkezler çalışanları,
- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
- Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
- Demir çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar,
- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır.
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