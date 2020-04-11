İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi! 12 Nisan nöbetçi eczaneler! Eczaneye kimler gidebilir?

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

- Demir çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar,

- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır.