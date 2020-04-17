Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında kaynak makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son dakika: Antalya'nın Manavgat ilçesinde korku dolu anlar! Gezi teknesinde yangın çıktı.
Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında kaynak makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.