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    • Yaşam
    • 17.04.2020 13:35
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    • 17.04.2020 13:35
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    Son dakika: 'nın ilçesinde korku dolu anlar! Gezi teknesinde çıktı.

    Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde, bakımı yapılan 200 kişilik gezi teknesinde çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Antalya'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

    'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde çıktı. Bakım sırasında kaynak makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





    Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'nın Manavgat ilçesinde korku dolu anlar! Gezi teknesinde yangın çıktı.
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