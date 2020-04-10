Süper Loto'da 1.4 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira devretti. 5 bilenler 8 bin 405'er lira, 4 bilenler 146'şar lira, 3 bilenler 14'er lira kazandı. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira devretti. 5 bilenler 8 bin 405'er lira, 4 bilenler 146'şar lira, 3 bilenler 14'er lira kazandı. 14,24,25,26,32,47
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