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    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
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    Süper Loto'da 1.4 milyon devretti

    Süper Loto'da 1.4 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira devretti. 5 bilenler 8 bin 405'er lira, 4 bilenler 146'şar lira, 3 bilenler 14'er lira kazandı.

    1.4 milyon devretti
    6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira devretti. 5 bilenler 8 bin 405'er lira, 4 bilenler 146'şar lira, 3 bilenler 14'er lira kazandı.

    14,24,25,26,32,47

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