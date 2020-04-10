Trabzon'un Hayrat ve Çarşıbaşı ilçelerindeki birer mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi ile Çarşıbaşı ilçesinin Kerem Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Her 2 mahallede de karantina uygulamasının saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.