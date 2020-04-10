Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.04.2020 18:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 18:12
    ABONE OL

    Son dakika: 'da iki mahalle ya alındı!

    Son dakika haberleri... Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı ile Çarşıbaşı ilçesinin 'nin kararları ile yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ya alındığı belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Son dakika: Trabzon'da iki mahalle karantinaya alındı!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri