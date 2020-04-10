2020 Paskalya ne zaman? Paskalya nedir? Paskalya Bayramı neden kutlanır sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. 2020 Paskalya Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hristiyanlar için özel bir gün olan Paskalya'nın birçok geleneği bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Peki, Paskalya ne zaman? Paskala Bayramı neden kutlanır? Yanıtı haberimizde!