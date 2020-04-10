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    • 10.04.2020 13:41
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    • 10.04.2020 13:41
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    'da korkunç olay! Gölde ceset bulundu

    Maltepe'de Büyükbakkalköy yolunda bulunan gölette bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

    İstanbul'da korkunç olay! Gölde ceset bulundu

    Maltepe Büyükbakkalköy yolundaki gölette erkek cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Büyükbakkalköy yolu üzerinde terk edilmiş bir araç gördü. Araçta araştırma ekipler bir yandan ruhsatta kayıtlı kişiye ve ailesine ulaşmaya çalışırken bir yandan da yol kenarındaki gölette inceleme yaptı.

    Ekiplerin araması sonucu öğlen saatlerinde gölette bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 56 yaşındaki M.K'ye ait olduğu belirlendi.

    Savcılığın olay yerindeki araştırmasının ardından M.K'nin cesedi, morga kaldırıldı.

    Polis, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen M.K'nin intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

    Soruşturma sürüyor.

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