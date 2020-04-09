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    • Yaşam
    • 09.04.2020 22:49
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    • 09.04.2020 22:56
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    'de apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın gözaltına alındı

    'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

    Paniğe neden olmuştu! O kadın gözaltına alındı

    'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, dün asansör kapısına sıvı sürüldüğünü fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    BİNA SAKİNLERİ POLİSE BİLDİRDİ
    Kayıtlarda yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

    SIVI YAĞ SÜRMÜŞ
    Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

    Ekipler, aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği K.M'yi (37) kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.

    Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

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