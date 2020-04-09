Edinilen bilgiye göre, doğalgazdan kaynaklanan şiddetli bir patlamanın ardından mahalleli sokağa döküldü.

4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada evdeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamada yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye tarafından patlamanın yaşandığı binadan çıkarılan bir kadın bir süre ambulansın olay yerine gelmesini bekledi.