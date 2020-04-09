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    • 09.04.2020 23:39
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    • 09.04.2020 23:53
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    'de sı! Yaralılar var

    'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında sı meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Güngören'de doğalgaz patlaması!

    Güngören'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Horhor Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, doğalgazdan kaynaklanan şiddetli bir patlamanın ardından mahalleli sokağa döküldü.

    4 KİŞİ YARALANDI
    Patlamada evdeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamada yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye tarafından patlamanın yaşandığı binadan çıkarılan bir kadın bir süre ambulansın olay yerine gelmesini bekledi.

    Bu arada fenalaşan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Olay yerine gelen ambulans olay yerine giremeyince itfaiye erleri yaralı kadını ambulansa taşıdı. 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR
    Polis ekipleri, koronavirüs tehlikesine aldırmadan toplanan kalabalığı dağıtmakta zorlandı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyardı. Patlama ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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