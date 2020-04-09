Bitlis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Arıdağ Köyünün karantinaya alındığını duyurdu.

Açıklamada, "İl merkezine bağlı Arıdağ Köyü'nün 7 Nisan 2020 tarih ve 22.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu karara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, karar verilmiştir" denildi.