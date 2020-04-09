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    • 09.04.2020 09:22
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    | den bir uyarı daha! Fırtınadan sonra şimdi de... | 9 Nisan 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlanırken, bazı iller için uyarılar da geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde bugün havanın Muğla, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Denizli'de gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Meteorolojiden bir uyarı daha! Fırtınadan sonra şimdi de...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 12°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 16°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    SAMSUN 6°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 11°C
    Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

    DİYARBAKIR 8°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    9 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU

    10 NİSAN 2020 CUMA HAVA DURUMU

    11 NİSAN 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU

    12 NİSAN 2020 PAZAR HAVA DURUMU

    13 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir uyarı daha! Fırtınadan sonra şimdi de... | 9 Nisan 2020
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