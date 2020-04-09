

İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

Koronavirüs salgınının İstanbul'un ardından en çok etkilediği il olan İzmir diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara göre İzmir'de koronavirüse yakalananların sayısı 1500'e ulaşırken, özellikle kıyı şeridinde yer alan ilçelerin salgından daha fazla etkilendiği öğrenildi. Koronavirüs dağılım haritasında en büyük yoğunluğun Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular'ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümün yaşandığı dikkat çekiyor.



Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli ve Menemen'de de vaka sayıları yüksek. Gaziemir, Aktepe ve Buca'da ise yoğun nüfusa rağmen virüse yakalanan sayısı daha az. Bornova ve Bayraklı'da daha seyrek şekilde görülen vakalarla birlikte yaşanan ölümlerin de daha az olduğu görülüyor.



ARTIK EVDE KALIYORLAR

Bu arada uyarılar ve alınan önlemlerin ardından İzmirliler, Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı günlere oranla kurallara daha fazla dikkat ediyor. Bir hafta öncesine kadar daha çok dışarı çıkan İzmirlilerin evde kalmaya başladığı, toplu taşım araçlarını kullananların yüzde 80'lere varan oranlarda azaldığı görülüyor. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı gibi çok yoğun insan trafiğinin yaşandığı bölgelerde giriş-çıkışlara kontrollü izin verilirken, sahil şeridi de spor ve yürüyüş yapanlarla bisikletlilere kapatıldı.