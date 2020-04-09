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    • 09.04.2020 09:46
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    11 kilo altınla kaçmışlardı! Çarşaflı hırsızların kimliği belli oldu

    Gaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu bir iş insanının evine girerek 11 kilo altın bulunan çelik kasayı çalan çarşaflı hırsızların, şahsın ofisi ve evini temizleyen kişiler olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

    11 kilo altınla kaçmışlardı! Çarşaflı hırsızlar...

    Suriye uyruklu işinsanı M.A.'nın rezidans dairesine giren çarşaflı hırsızlar içerisinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro bulunan çelik kasayı duvardan sökerek kaçtı. Polis ekipleri, soyguncuların M.A'nın ofisi ve evinde temizlik yapan kişiler olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

    Gaziosmanpaşa'da Suriyeli işinsanı M.A.'nın rezidans dairesine, 13 Mart'ta hırsızlar girdi. Hırsızlar evdeki çelik kasayı duvardan sökerek alıp kayıplara karıştı. Polisi arayarak şikâyetçi olan M.A., kasanın içinde 11 kilo altın ve 140 bin Euro olduğunu söyledi.



    Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi. Rezidansın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İşinsanı, görüntülerdeki kadınların ev ve ofislerine temizlik işlerini yaptıklarını söyledi. Daha öncede hırsızlık ve diğer suçlardan kayıtları bulunan Abobaker A. (32), Abdullah A. (28), Itıdal K. (28), Seyhan Nur Ü. (22) ve Aybegüm Ü. (31) gözaltına alındı. M.A.'ya ait 11 kilo altın ve 140 bin Euro değerinde dolar ve TL şüphelilerin üzerinde çıktı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

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