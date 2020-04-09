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    • 10.04.2020 00:02
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    'da köyü ya alındı

    'un Kargı ilçesine bağlı , yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'un Kargı ilçesine bağlı , yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ya alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy'ün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.

    5 KÖY VE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINMIŞTI
    Açıklamada, karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.

    Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.

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