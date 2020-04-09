9 Nisan Milli Piyango sonuçları akşam saatlerinden itibaren Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 9 Nisan tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. MPİ tarafından 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste olarak duyuruldu. İşte MPİ bilet sorgulama işlemi ve tam liste

9 NİSAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA-

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

511176

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

109404