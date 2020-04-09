9 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 8 Nisan Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi Süper Loto sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi
9 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
14 - 24 - 25 - 26 - 32 - 47
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
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