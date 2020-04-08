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    • 08.04.2020 11:22
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    • 08.04.2020 11:26
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    'de korkunç kaza! Onları görünce yıkıldılar

    Başiskele'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, beton elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

    Kocaeli'de korkunç kaza! Onları görünce yıkıldılar

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Ölenlerin yakınları, otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü.

    Kaza, saat 06.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, "evde kal" çağrılarına uyulurken, dışarı çıkanların az olması nedeniyle yaklaşık 2 saat sonra yoldan geçenler, kazayı görerek, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekibi, otomobil içinde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Emre Sevim ve Yusuf Büyük'ün, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Ada Gündoğdu ve M.S. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



    M.S.'nin de sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Öte yandan kazayı öğrenip, bölgeye gelen kişiler, ölüm haberini alınca otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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