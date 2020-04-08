İstanbul Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaraları! 112 Vefa Destek Hattı nedir?

İstanbul Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaraları! İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Vefa Sosyal Destek uygulaması ile 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Her ilçede bir Vefa İletişim Merkezi oluşturulurken, bu merkezlerin numaraları da araştırılıyor. İstanbul ilçe ilçe Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaralarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
VEFA DESTEK GRUBU NEDİR?
İstanbul Valiliği koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul'da da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirtti.
Devletin gerekli tedbirleri aldığını, almaya devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır. Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu." ifadelerini kullandı.
VEFA DESTEK HATTI KAÇ?
Yerlikaya, merkezlerin iletişim bilgilerinin Valilik ve kaymakamlıkların internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği bilgisini paylaştı.
Öncelikli risk grubundaki bu vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvuruların da ilgili ilçelerin Vefa İletişim Merkezine yönlendirildiğini aktaran Yerlikaya, yaşlı bireylere şu çağrıda bulundu:
"Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli büyüklerimiz, sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum, evinizde kalın."
İSTANBUL VEFA İLETİŞİM MERKEZLERİ NUMARALARI!
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