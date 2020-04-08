İstanbul Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaraları! 112 Vefa Destek Hattı nedir?

İstanbul Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaraları! İstanbul Valiliği tarafından başlatılan Vefa Sosyal Destek uygulaması ile 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Her ilçede bir Vefa İletişim Merkezi oluşturulurken, bu merkezlerin numaraları da araştırılıyor. İstanbul ilçe ilçe Vefa Sosyal Destek Hattı telefon numaralarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

VEFA DESTEK GRUBU NEDİR?

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul'da da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirtti.