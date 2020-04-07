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    • 07.04.2020 09:38
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    Son dakika: 'de 3 mahallede ilan edildi!

    Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Harmanlı, Kısmetli ve ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

    3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

    'in Dargeçit ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle ilan edildi.

    Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Harmanlı, Kısmetli ve ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

    Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

    5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince saat 23.00 itibarıyla Dargeçit'in kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl Mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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