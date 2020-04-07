



Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi.