



Sabah gazetesinin haberine göre, Güngören'de yaşayan Mustafa D., online arkadaşlık uygulamasında kendisinin de 17 yaşında olduğunu söyleyen Eda kod adlı biriyle tanıştı. Mustafa D., Eda'yla buluşmak için çağrıldığı adrese gitti.Ancak kapıyı açan Seval D.'ydi. Şüpheli, Mustafa D.'ye "Eda benim seni ben çağırdım. Şimdi bana 100 TL vereceksin ve ilişkiye gireceğiz" dedi.